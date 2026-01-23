「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（44）が23日、自身のインスタグラムを更新。顔に起きた異変を伝えた。樽美酒は「昨晩、顔腫れたんですが、、元に戻っていない」とのコメントを添え、サングラスを掛けた写真をアップしたが、「これもアレルギーなんだろうか、、」と困惑。「とりあえず病院行ってきます」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「えー」「めっちゃ腫れてる」「本当だ腫れていますね」「唇、腫れてますね