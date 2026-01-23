日銀は23日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利を0.75％程度で据え置くことを決めた。日銀は2025年12月に利上げを決めたばかりで、今回は金利を維持し、当面の経済や物価への影響を見極めることにした。2月に投開票予定の衆議院選挙で、与野党が消費減税を公約に掲げる動きが相次いで、財政悪化の懸念が強まり、円安や長期金利の上昇が続くなか、会合後に会見する植田総裁が、今後の利上げのペースについて、どのように発言す