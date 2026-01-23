Stray Kids（ストレイキッズ）が、Kブランド指数でアイドル部門1位となった。韓国のビッグデータ評価機関「アジアブランド研究所」は22日「Kブランド指数2026」を発表。アイドル部門で1位に選定された。Kブランド指数は、アジアブランド研究所が韓国内外の研究陣と協力して開発したビッグデータシステムで、既存のビッグデータ分析システムとは異なり、候補標本抽出からインデックス選別まで、分野別諮問委員団の検証を土台に行っ