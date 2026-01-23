きょう23日は、昨年12月に78歳で亡くなったジャンボ尾崎さんの月命日である。存命であれば、あすの24日は79回目の誕生日だった。国内外で通算113勝を挙げ、12回の賞金王に輝いた尾崎さん。驚くべきは、40代以降に63勝も挙げていることだ。アスリートとして下り坂の時期に、逆に強さを増した秘訣（ひけつ）は、その研究熱心さと日々のトレーニングのたまものだろう。一方でギターやワイン、盆栽、刀剣と多趣味な人でもあった。そ