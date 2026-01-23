女優北川景子（39）が、22日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。独自の買い物の方法を明かした。今回は北川と、モデルでタレントのローラ（35）が出演した回の未公開スペシャル放送。北川はスタジオでの未公開トークで「百貨店に行くのも正直、1カ月くらい前から決めるので。手際良く買いたいんですよ」と話した。そして「いつも買っている好きなお店のホームページを全部見て、試着する服を全部スクシ