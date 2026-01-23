顧客から巨額の金銭をだまし取るなどの問題が発覚したプルデンシャル生命で、顧客情報を不正に持ち出していた疑いがあることが新たにわかりました。プルデンシャル生命では、100人余りの社員や元社員が500人を超える顧客から金銭をだまし取ったり、お金を借りて返さなかったりなどしていて、不適切に受け取った総額は約31億円にのぼることがわかっています。これとは別に、複数の社員らが顧客情報を不正に持ち出し、転職先で活用す