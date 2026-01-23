毛利元就が戦場で用いたとされる軍幟＝山口県指定文化財、毛利博物館所蔵厚木市は２４日から、あつぎ郷土博物館（同市下川入）で市制７０周年記念展示「寿−毛利家と共に−」を開催する。戦国時代の有力大名、毛利氏の発祥の地が厚木市であることにちなみ、山口県防府市の毛利博物館所蔵の２６点を借り受けて展示する。毛利元就（もとなり）が戦場で使ったとされる旗や、毛利氏の先祖に当たる大江広元の鞭（むち）など貴重な品々