【モデルプレス＝2026/01/23】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）」（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。【写真】20歳櫻坂46人気メン「小さい頃からずっと可愛い」面影溢れる幼少期ショット◆「櫻撮」森田ひかるの“あごのせ”ショット解禁今回公開されたのは、櫻坂46のシングルで複数回センターを務める森田の“あごのせ”ショット。写真はメンバ