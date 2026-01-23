【モデルプレス＝2026/01/23】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が1月22日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露し、反響が寄せられている。【写真】39歳元バレー選手「息子さんおめめクリクリ」Dream Aya撮影の家族ショット◆木村沙織、家族ショット公開木村は「もうすぐバレンタインデー」「あやちゃん手作りの小物達に囲まれて 可愛い写真撮ってもらって嬉しい〜」とつづり、Dream