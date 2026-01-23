【モデルプレス＝2026/01/23】タレントの優木まおみが1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、注目を集めている。【写真】マレーシア移住の2児のママタレ「厚みが絶妙」綺麗に巻かれた卵焼き◆優木まおみ、卵焼き公開優木は「卵焼き めっちゃ綺麗にできた」とつづり、写真を投稿。こんがりと薄く焼色が付き、形の整った卵焼きが披露されている。◆優木まおみの投稿に反響この投稿に「料理上手」「美味しそう