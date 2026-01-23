【大雪に関する気象情報】鹿児島県に発表 薩摩地方の山地では、２４日（土）明け方から２４日（土）昼前にかけて大雪となるでしょう。積雪や路面凍結による交通障害、農作物や農業施設の管理に注意してください。 を画像で掲載しています。 ［気象概況］ 九州南部の上空約１５００メートルには、平地で雪の目安となる「氷点下６度以下」の寒気が流れ込んでおり、２４日（土）にかけて冬型の気圧配置が続く見込みです。