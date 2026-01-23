赤磐市役所 岡山県赤磐市は、国の交付金を活用して水道料金の基本料金を2カ月分免除します。 物価高が続く中、市民の負担軽減や経済活動の支援のために行うものです。事業者も含む市内全ての水道利用者が免除の対象です。 免除の期間は2025年12月から2026年1月までに使用した2カ月分です。免除を受けるための手続きは必要ありません。この手続きに関連して市役所から電話や訪問をすることはなく、銀行やコンビニのATMへ