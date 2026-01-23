AppleがAI搭載のウェアラブル端末を開発中であるとテクノロジー系メディアのThe Informationが報じました。関係者のリークでは、デバイスはAirTagサイズの薄く平らな円形になるとウワサされています。Apple Developing AI Wearable Pin - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/apple-developing-ai-wearable-pinApple is reportedly working on an AirTag-sized AI wearable | The Vergehttps://www.theverge.c