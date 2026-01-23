22日夜から23日未明にかけ、福岡県嘉麻市と、隣接する桂川町で、広場の小屋や農業用ハウスなどを焼く不審火が3件相次ぎました。 警察によりますと、22日午後11時半すぎ、福岡県嘉麻市飯田で、住宅の庭の枯れ草などが燃えているのを近くに住む人が見つけました。住宅には誰も住んでおらず、火は消防によって30分後に消し止められました。 また、23日午前1時10分すぎには、対応にあたっていた警察官が、現場から150メー