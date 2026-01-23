Google DeepMindが動画をもとに3次元空間を時系列に沿って認識できるAI「D4RT」を開発しました。D4RTは既存モデルと比べて高精度かつ高速な空間認識が可能で、人間と同じように世界を認識できるAIの開発に役立つとされています。D4RThttps://d4rt-paper.github.io/D4RT: Unified, Fast 4D Scene Reconstruction & Tracking - Google DeepMindhttps://deepmind.google/blog/d4rt-teaching-ai-to-see-the-world-in-four-dimensio