◆大相撲▽初場所１３日目（２３日、両国国技館）東序ノ口１７枚目・蒼富士（伊勢ケ浜）が、西序二段９８枚目・達ノ海（伊勢ノ海）を押し出して、７戦全勝とした。「引かないことを意識して、引いたところを前に出ようと思っていた。復帰の場所で全勝できて、自分の中でも自信になった」と振り返った。自身の一番前では同じく６戦全勝だった同部屋で、神奈川・旭丘高の先輩の東序ノ口１９枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が勝利。「