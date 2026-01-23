東京午前のドル円は１５８．６８円付近まで円安推移。日銀金融政策決定会合の結果公表を控えて円が全面安。昨年１２月の国内消費者物価指数（ＣＰＩ）が鈍化し、今回の利上げ見送りがほぼ確実とみられている。 ユーロ円は１８６．４３円付近、ポンド円は２１４．１６円付近、豪ドル円は１０８．６３円付近、ＮＺドル円は９３．９０円付近まで上昇。ユーロ円は過去最高値を更新。 MINKABU PRESS