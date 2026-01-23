２３日前引けの日経平均株価は前日比１８１円４６銭高の５万３８７０円３５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億２０９５万株、売買代金概算は３兆１３８０億円。値上がり銘柄数は１０００、値下がり銘柄数は５３２、変わらずは６９銘柄だった。 日経平均株価は上昇。前日の米株式市場では、ＮＹダウが３０６ドル高と値を上げた。トランプ米大統領が欧州８カ国に対して課す予定だった追加関税を取り下げ、米欧対立へ