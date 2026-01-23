「国宝」キービジュアル (C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025 映画「国宝」製作委員会 米現地時間1月23日、第98回アカデミー賞のノミネート作品が発表され、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に、映画「国宝」がノミネートされた。メイクアップ＆ヘアスタイリング賞のノミネートは日本映画では初。 第98回アカデミー賞授賞式は、米国時間3月15日にロサンゼルスのドルビー・シア