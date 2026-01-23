双子の弟から「殺してほしい」と頼まれ、浜名湖に突き落とし殺害した罪に問われた男（65）に対し、静岡地裁浜松支部は拘禁刑3年の実刑判決を言い渡しました。浜松市中央区の無職の被告（65）は2025年10月、双子の弟から「殺してほしい」と頼まれ、浜名湖の船着き場で背中を押して突き落とし、殺害した罪に問われています。22日の判決公判で静岡地裁浜松支部の来司直美裁判官は、「被害者の体調は死を選ばなければならないほどの苦