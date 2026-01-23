NZ中銀総裁さらなる情報を待ち最新のインフレデータを慎重に分析 ブレマンNZ中銀総裁は、2月会合前に入ってくるデータを総合的に評価することが重要だと指摘。一部のデータは経済回復がやや力強くなっていること示すが、状況はまだ不透明。さらなる情報を待ち最新のインフレデータを慎重に分析する。 きょう発表されたNZ第4四半期CPIは伸びが加速、24年第2四半期以来の高水準となった。前年比+3.1