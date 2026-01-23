23日の静岡県内は“最長寒波”の影響で、県内14地点とほとんどのエリアで氷点下を記録し、県内各地で今季最低を記録しました。（リポート）「現在朝の6時45分です。御殿場駅前の気温計は－7℃を示しています。 身も凍るような寒さです。」23日の県内は、上空に強い寒気が流れ込むなど最長寒波の影響で各地で厳しい寒さに。このうち、御殿場市内の山中では、雪が積もった銀世界の中を鹿が歩く、冬らしい景色が広がって