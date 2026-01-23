警視庁は２３日、事務所の元マネジャーの女性を暴行し軽傷を負わせたとして、傷害容疑で、タレントで「デヴィ夫人」として知られるデヴィ・スカルノ氏（８５）を書類送検した。同庁への取材で分かった。書類送検の容疑は昨年１０月２８日深夜、東京・渋谷区の動物病院で、元マネジャーの３０代女性を殴る蹴るなどし、軽傷を負わせた疑い。警視庁によると、女性はデヴィ氏の飼い犬の容体が悪化したため、動物病院に行った。デ