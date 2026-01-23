地域の資源を引き出し、地域活性化などにつなげた優良事例として、静岡市葵区の女性のお茶を通した活動が選ばれました。「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」に選ばれたのは、静岡市葵区の齋藤雅子さんで、22日関東農政局から選定証が授与されました。齋藤さんは29年前、静岡市葵区梅ケ島に移住し、茶農家と連携しながら「隠れ茶を守る会」を設立。梅ケ島でつくられる香り高い無農薬のお茶の魅力を、国内外に発信してきまし