東京都・板橋区立郷土資料館は２３日、没後１６０年記念展として、幕末の砲術家・高島秋帆（たかしま・しゅうはん）と、当時日本に導入された西洋流砲術の歴史的意義を紹介する特別展「高島秋帆〜高島平のはじまり〜」を、２４日から３月１５日まで開催することを発表した。本展示は、徳川幕府が設置した講武所で砲術師範を務めた高島秋帆の功績と、徳丸原（現在の板橋区高島平）で行われた３日間の西洋式砲術演習が日本の軍事