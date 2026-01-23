■これまでのあらすじ「一口ちょうだい」が苦手な夫と、平気で人の皿に手を出す妻。埋まらない溝に夫は離婚を切り出すが、妻は断固拒否。話し合いにならないと諦めた夫は「このまま一緒にいたら俺が壊れる」と引導を渡す。その夜、妻から「慰謝料払ってもらうからね！」とメールが届いて…？妻とは、無事に離婚が成立しました。「たかが食事シェアで離婚」と思う人たちもいるでしょう。でも、本来は家族で楽しいひと時となる食事時