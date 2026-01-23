大分県津久見市宮本町で複数の住宅が燃える火事が発生しています。 警察などによりますと23日午前10時50分ごろ、「かなり炎が上がっている」と119番通報がありました。 津久見市の火事現場 現場は市役所やJR津久見駅近くの住宅街で現在、消火活動が続けられています。けが人の有無については確認中だということです。