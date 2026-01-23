1月21日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOがシンプルだが難しいオムレツ作りにチャレンジした。 ©ABCテレビ この日のテーマは「上手く作りたい！オムレツ」。たっぷりと包み込んだきのこがおいしい「きのこのオムレツ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。 西洋料理の基本ともいわれるオムレツ。だが作ってみると