警視庁の第101代警視総監に就任し記者会見する筒井洋樹氏＝23日午前、警視庁本部警視庁の第101代警視総監に筒井洋樹氏（56）が23日就任した。同庁本部で開いた記者会見では、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）対策を最重要課題に挙げ「グループの中核的人物の実態解明と検挙、違法なビジネスモデルの解体に力を入れて取り組みたい」と抱負を語った。次期衆院選についても触れ「公正を求める国民の期待に応える」と強調した。筒