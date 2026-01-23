新潟県柏崎市の桜井雅浩市長（左）と会談する東電ホールディングスの小早川智明社長＝23日午前、新潟県柏崎市東京電力ホールディングスの小早川智明社長は23日、柏崎刈羽原発の地元の新潟県柏崎市で桜井雅浩市長と会談し、再稼働後の原子炉停止に関し「地域の皆さまが不安に感じないよう丁寧に状況を説明したい。不断の安全の取り組みをしたい」と述べた。桜井氏は「安全な再稼働を求めるだけだ」と話した。東電役員が年始のあい