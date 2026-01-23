富山県内は、今夜からあすにかけて断続的に雪が降る見込みです。交通機関への影響や凍結に注意してください。日本付近は、あさってにかけて強い冬型の気圧配置が続くため、県内はきょうの夕方にかけて大雪となる所がある見込みです。予想より寒気が強まったり、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合は、警報級の大雪となるおそれがあります。午前11時現在の積雪は、高岡市伏木で51センチ、砺波市で43センチ、富山市猪谷で36センチな