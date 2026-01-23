きのう東京・赤坂で、内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入して車に衝突、9人が死傷した事故で、公用車が法定速度を上回るスピードで走行していたとみられることがわかりました。きのう午後6時半すぎ、港区赤坂の交差点で、内閣府の公用車がワゴン車に衝突し、あわせて6台が絡む事故になりました。事故に巻き込まれたタクシー運転手「ブレーキを踏んだんですけど、（自身の乗る車が）何台かの車にぶつかりながら、2回転くらいして