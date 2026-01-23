TikTokのロゴ（共同）【ニューヨーク共同】中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」を手がける字節跳動（バイトダンス）は22日、米国事業の過半数の株式を、IT大手オラクルなどの投資家連合に売却したと明らかにした。新たに米国主導の合弁会社「ティックトックUSDS」を設立した。米国では安保上の懸念から、ティックトックの米国事業を売却し、中国資本から切り離すことを求める新法が発効したが、新体制への移行に