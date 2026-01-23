中国出身の女性芸人・いぜん（27）が22日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）にゲスト出演。来日のきっかけを明かした。芸人4年目のいぜんは「19、20歳で日本に来た」と振り返り、「日本の文学が好きで中学生の時、毎日、日本の推理小説とか」と明かし、伊坂幸太郎や三島由紀夫の作品にハマっていたという。また、「日本に来たばかりの時は好きな男性のタイプ聞かれた時はいつも森鴎外の『扉』っ