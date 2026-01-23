強い寒波の影響で、日本海側は北陸周辺に発達した雪雲の流れ込んだところがあります。きょうの午後も北陸や東北を中心に、局地的に雪の降り方が強まりそうです。さらに夜遅い時間からあすにかけては、九州や四国、中国地方など、西日本でも雪の範囲が広がっていくでしょう。あすの日中は、九州などでは大雪のピークは越えていきますが、北陸や岐阜県などに発達した雪雲が流れ込んで、短い時間で積雪が急増するおそれがあります。夜