【「ヤングアニマル」3号】 1月23日 発売 価格：530円 【拡大画像へ】 白泉社は、「ヤングアニマル」3号を1月23日に発売した。価格は530円。 表紙と巻頭グラビアは東雲うみさん。ほんの少しの背徳感を味わえるグラビアを披露する。特別付録には「『東雲うみ』両面クリアファイル」が付いてくる。巻末グラビアには柑橘めたるさんが登場する。 マンガの巻頭カラーは