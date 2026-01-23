三重県紀北町の農園で、果肉がピンク色の珍しいレモン「ピンクレモネード」の収穫が行われています。ピンクレモネードは、皮が縞模様で果肉がピンク色のアメリカ原産のレモンで、果汁は一般的なレモンと同じですが、輪切りにしてサラダに乗せたり、紅茶に浮かべたりして食卓に彩りを添えることができます。爽やかな香りが漂う紀北町島原の伊勢路レモン農園では、温暖な気候を利用して100本ほどの木を栽培してい