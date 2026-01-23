毎年1月26日の「文化財防火デー」を前に、愛知県豊橋市の寺で文化財を守る消火訓練が行われました。豊橋市の満光寺で行われた消火訓練には、寺の関係者や消防署員らおよそ30人が参加し、本堂から出火した想定で始まりました。市の有形文化財に指定されている鐘を火から遠ざけ、消火器を使って初期消火を試み、通報で駆け付けた消防が放水するまでの手順を確認しました。訓練は、1949年1月26日に法隆寺の金堂が炎上し