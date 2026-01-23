この冬一番とみられる強い寒気の影響でけさ（23日）、岡山県内のすべての観測地点で氷点下となり、11の地点で今季最低気温となりました。 【写真を見る】最強寒波23日朝も岡山のすべての地点で氷点下11か所で今季最低気温奈義で－8.1℃新見市千屋で－7.6℃など 最低気温はマイナス6度となり、一面雪景色の真庭市・蒜山高原です。おととい（21日）の夜から流れ込んだ強い寒気により、けさ（23日）岡山県内す