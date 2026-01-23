岡山県は2月の補正予算案を発表し、国の経済対策に基づいた物価高対応のほかJFE晴れの国スタジアムの座席増設のため予算を計上すると発表しました。 【写真を見る】「JFE晴れの国スタジアム」の座席増設のため予算を計上岡山県の2月補正予算案 岡山県の2月補正予算案では、国の物価高対策に基づき医療機関・介護施設の支援や中小企業などによる省エネ設備の購入支援に約178億円が充てられています。 またファジアーノ岡