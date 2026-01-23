香川県産ブランドの農畜産物を使った商品の開発力向上を目指すセミナーが、きのう（21日）高松市で開かれました。 【写真を見る】県産ブランドの農畜産物を使った商品開発を高松市でセミナーオリーブ地鶏を使った料理の試作品も【香川】 セミナーには、香川県の食品を扱う企業から20人が参加しました。 県産の農畜産物について、新たな商品開発のきっかけをと香川県食品産業協議会が開いたものです