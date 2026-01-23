韓国の革新系与党「共に民主党」のユン・ゴンヨン議員が1月20日、文在寅（ムン・ジェイン）政権当時、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長のソウル訪問が実現直前まで進んでいたものの、最終的に実現しなかったと明らかにした。【写真】金正恩の妹「（韓国に）興味がない」文在寅政権の青瓦台（韓国大統領府）で国政状況室長を務めたユン議員はこの日、MBCラジオ『キム・ジョンベの視線集中』に出演し、2018年の南北交流