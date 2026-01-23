And Theは1月26日、東京大学農学生命科学研究科応用生命化学専攻との共同研究により開発した新アミノ酸組成「ヌートロアミノ」（特許出願中）を配合した、思考のコンディショニングや集中シーンに寄り添う“フォーカスドリンク”「NEWTRON」を、Amazon、楽天市場、TikTok Shopにて販売開始します。■日本初！知的パフォーマンスをサポートする機能性飲料「NEWTRON」は、「知的パフォーマンスの向上」※1 をコンセプトに、同社が