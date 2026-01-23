1月21日、14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発で制御棒にトラブルが起きた問題を受け、東京電力は23日未明に原子炉を停止させました。 ■東京電力柏崎刈羽原発 稲垣武之所長 「電気部品の交換を実施したが、状況が改善されなかった。これを受けて所長としてプラントを停止し、原因を徹底的に調査していく必要があると判断した。」 22日夜の会見でこう述べた稲垣所長。 23日午前0時3分、核分裂を抑える制御棒をすべて挿入し原