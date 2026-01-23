呉市で障害のある人たちが手作りした品などを販売し、市民と交流を深めるイベントが開かれました。会場の呉市役所には、障害者の就労支援に取り組む事業者など14の団体が集まりました。障害のある人たちの工賃の向上や理解促進を目的に今回で7回目の開催で、手作りの雑貨やお菓子などが並びました。特別支援学校の生徒たちはオリジナルブレンドのコーヒーを提供しました。■呉南特別支援学校花房正寿さん「お客さん