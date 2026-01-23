強い冬型の気圧配置により、中越の山沿いでは23日(金)夕方から夜遅くにかけて大雪となる見込みです。気象台は、交通障害に警戒を呼びかけています。 ■柏百花記者 「午前7時半の越後川口インター付近です。雪で道路が白くなり視界が悪くなっています。」 県内の23日(金)午前10時の積雪は、魚沼市守門で226cm、十日町市で189cm、上越市安塚で157cm、長岡市で62cmなどとなっています。 局地的に積乱雲が発達し、中越