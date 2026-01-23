広島大学の学長らが開発した、膝関節の痛みに悩む患者向けの製品が保健適用されました。これは主に関節に活用される再生医療製品で、1月から変形性膝関節症の治療向けにも保険適用されました。製品は患者から採取した軟骨の細胞を培養したもので、これを関節の欠損部分に移植。臨床試験では1年後、ほぼ修復していることが確認されました。製品は、広島大学の越智学長と再生医療のメーカーが共同で開発しました。■広島