強い冬型の気圧配置の影響で低温や降積雪・強風が見込まれるとしてJR西日本は24日の運転計画を発表しました。山口県内では、山口線の宮野駅～益田駅間を始発から運転を見合わせるほか、山口駅～宮野駅で一部本数を減らして運転するとしています。