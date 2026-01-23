バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」が題材のハズレなし「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」を、2026年1月23日に「一番くじONLINE」および同作の公式グッズショップ「麦わらストア」などで発売。A〜D賞はフィギュア、ギア5「ルフィ」や怪物強化の姿「チョッパー」同作が題材の、悪魔の実の実力者シリーズ第3弾。一番くじのフィギュアブ