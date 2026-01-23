映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる最新作『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』が、6月26日より全国公開される。物語のキーワードは「約束」で、レッサーパンダの旅人・パンタンが宝物を探しに大冒険を繰り広げる。あわせて、原作者・やなせたかしさんの事務所であるやなせスタジオが描き下ろした印象的な特別ビジュアルが解禁された。【画像】なにがあった？楽しそうなドキンちゃんたちと傷だらけのばいきん